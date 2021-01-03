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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

برلمانية: توفير الرئيس لقاح كورونا للبسطاء قرار إنساني وعادل

الأحد 03/يناير/2021 - 12:38 م
إيناس عبدالحليم
إيناس عبدالحليم
عائشة حسن
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ثمّنت النائبة إيناس عبدالحليم، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير لقاحات كورونا للبسطاء والفئات الأكثر احتياجا، عبر صندوق تحيا مصر، وبرنامج "حياة كريمة"، واصفة القرار بأنه إنساني وعادل.

وأكدت عضو مجلس النواب، على ضرورة استكمال الوزارات لدورها الذي قامت به خلال الموجة الأولى، مع تكثيف التوعية للعاملين بالمصالح والشركات، والمواطنين بالشوارع، والاستفادة من الدروس السابقة.

وأثنت النائبة، على جهود الدولة في احتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا، ومستجدات توفير اللقاحات في كافة المستشفيات.

وأشادت النائبة بتوجيهات الرئيس بالحصول على أفضل العروض من الشركات العالمية لأكثر اللقاحات فعالية وبأكبر كمية ممكنة وفي أسرع وقت، مع قيام صندوق تحيا مصر بدعم توفير اللقاح للفئات المستحقة ذات الأولوية المتقدمة، خاصةً من الكوادر الطبية، والحالات الحرجة والمزمنة، والحالات المصابة وكبار السن من الفئات الأكثر احتياجًا تحت مظلة برنامج "حياة كريمة".

يُذكر أن الرئيس السيسي قد وجّه بإنشاء مراكز لتقديم اللقاح بجميع محافظات الجمهورية وفق أعلى مستوى ممكن لاستيعاب المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح عند توفره، وبما يراعي كافة المعايير الصحية والوقائية.

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