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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

احالة المتهمين بسرقة تروسيكل بالإكراه في النزهة للمحاكمة

الأحد 03/يناير/2021 - 12:37 م
المتهمين
المتهمين
حسام التمساح
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قررت نيابة النزهة الجزئية، إحالة 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة دراجة نارية "تروسيكل" من شخصين بالإكراه وتحت تهديد السلاح للمحاكمة.

البداية كانت عقب تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من قسم شرطة النزهة يفيد بتلقيه بلاغًا من شخصين بأنهما حال سيرهما بدائرة القسم مُستقلين دراجة نارية "تروسيكل" استوقفهما أحد الأشخاص ادعى حيازته كمية من الخردة ورغبته فى بيعها واتفق معهما على التقابل بأحد الشوارع بدائرة القسم لإتمام عملية البيع، وفور وصولهما للمكان المتفق عليه مُستقلين دراجة نارية "تروسيكل" فوجئا بقيامه وبصحبته آخران بتهديدهما بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم واستولوا منهما على (الدراجة النارية- 2 هاتف محمول- مبلغ مالى) كرهًا عنهما ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم " 2 سلاح أبيض (مطواة، سكين)" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط المبلغ المالى والهاتفين المستولى عليهما بمسكنهم، كما تم ضبط الدراجة النارية المستولى عليها بأحد الجراجات بدائرة القسم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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