وفاة مفتشة تمريض بالإدارة الصحية في سمنود بكورونا

توفيت كريمة محمد نوفل، مفتشة تمريض بالإدارة الصحية بسمنود بمحافظة الغربية، إثر إصابتها بفيروس كورونا داخل قسم العزل بمستشفى سمنود العام، وتم تغسيل وتكفين الجثمان طبقا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها.ونعت نقابة التمريض بالغربية، اليوم الأحد، الفقيدة، داعية أن يتغمدها المولى عز وجل بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها، وزملائها الصبر والسلوان.كانت المتوفاة، أصيبت مؤخرا بفيروس كورونا المستجد، عقب ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا، متمثلة في ارتفاع في درجات الحرارة وضيق في التنفس وسعال حاد، وتم عزلها داخل مستشفى سمنود، إلى أن وافتها المنية.