الموافقة على تمويل مشروع حول تغير المناخ في فلسطين

وافق صندوق المناخ الأخضر على تمويل مشروع إدماج إثر «COVID-19» والفوائد الصحية الإضافية في إجراءات التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة والتكيف مع تغير المناخ في دولة فلسطين، لتعزيز القدرة على الحصول على التمويل لمشاريع تغير المناخ.وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 893،872 دولارا، وينفذ على مدى 18 شهرًا من قبل سلطة جودة البيئة، بالشراكة مع شركة ديلويت توماتسو للاستشارات المالية باليابان، ويديره مكتب الأمم المتحدة لإدارة المشاريع.وتكمن أهمية المشروع في هذا التوقيت، في دعم الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة فلسطين لترجمة الخطط إلى إجراءات ملموسة على الأرض، حيث واجهت فلسطين مثل العديد من البلدان النامية الأخرى، انتشارًا مفاجئًا لوباء «COVID-19» ما أدى إلى أزمات اقتصادية متعددة زاد من تفاقمها في فلسطين إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي.ويواجه الاقتصاد الفلسطيني تحديات تنموية كبيرة زاد من حدتها جائحة كورونا، ما أدى إلى عرقلة الجهود الوطنية الهادفة إلى مكافحة ظاهرة تغير المناخ وآثاره، وعلى وجه الخصوص تنفيذ ما ورد في خطة المساهمات المحددة وطنيًا والتي تمثل الأجندة الوطنية للتعامل مع تغير المناخ.وتُعاني فلسطين من محدودية القدرة على الاستفادة من آليات التمويل الدولية المتعلقة بتغير المناخ، ما يحد من القدرة على تبني وفرض سياسات هامة وضرورية للارتقاء إلى مستوى التحديات التي تفرضها ظاهرة تغير المناخ، كما يؤثر ذلك على عملية متابعة وتقييم التقدم المحرز بخصوص تنفيذ الخطط الوطنية، ويُعيق عملية تحديث السياسات الهادفة إلى إدماج تغير المناخ على المستوى الوطني.‏وتسعى دولة فلسطين إلى رفع القدرة على الحصول على المصادر المالية اللازمة لتمويل مشاريع تغير المناخ، من أجل دعم إجراءات التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ والتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة، رغم العديد من العوائق التي تحد من القدرة على الوصول إلى المصادر المالية المرصودة على المستوى الدولي لمشاريع تغير المناخ.