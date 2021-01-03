«القاهرة» تتابع توافر اسطونات الأكسجين بمستشفى الزيتون

واصل مسؤولي محافظة القاهرة تفقد المستشفيات العامة والمراكز الطبية لمتابعة احتياجتهم ومراجعة مخزون اسطونات الأكسجين وخزون الادوية.وزار الدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، صباح اليوم، مستشفى الزيتون التخصصي بحى الأميرية، لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأجهزة الأكسجين وحضور كافة الأطقم الطبية والتأكيد على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.تأتي الزيارة تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد خالد عبدالعال محافظ القاهرة وقرارات رئيس مجلس الوزراء.