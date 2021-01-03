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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«القاهرة» تتابع توافر اسطونات الأكسجين بمستشفى الزيتون

الأحد 03/يناير/2021 - 12:34 م
مستشفى الزيتون
مستشفى الزيتون
مصطفى عبدالله
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واصل مسؤولي محافظة القاهرة تفقد المستشفيات العامة والمراكز الطبية لمتابعة احتياجتهم ومراجعة مخزون اسطونات الأكسجين وخزون الادوية.

وزار الدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، صباح اليوم، مستشفى الزيتون التخصصي بحى الأميرية، لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأجهزة الأكسجين وحضور كافة الأطقم الطبية والتأكيد على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

تأتي الزيارة تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد خالد عبدالعال محافظ القاهرة وقرارات رئيس مجلس الوزراء.

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