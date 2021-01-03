إسرائيل تصادق على مخططات استيطانية جديدة ببيت لحم

صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مخططات إسرائيلية للاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي محافظة بيت لحم.وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، بأن الاحتلال صادق على قرارات استيطانية تتمثل في الاستيلاء على أراض في حوض 8 من موقع الشفا، ووادي الهندي في بلدة الخضر جنوبا، وحوض رقم 1 من قسيمة أم الطلع في قرية أرطاس، وحوض 4 من موقع وعر أبومهر والعقبان، وحوض 5 من موقع المروج في قرية التعامرة شرقا.ولفت بريجية إلى أن إصدار مثل هذه المخططات الاستيطانية يؤكد حقيقة أن حكومة الاحتلال تذلل العقبات أمام المستوطنين، لتسهيل الاستيلاء على أراضي المواطنين.