محافظ مطروح محذرا المواطنين: الكمامة أو المخالفة والنيابة

ناشد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، المواطنين بالالتزام بكافة القرارات والإجراءات الوقائية والاحترازية التي أقرتها الدولة مع الالتزام بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ومواجهة فيروس كورونا.وقال شعيب، إنه اعتبارًا من اليوم الأحد يتم تطبيق غرامة فورية قيمتها 50 جنيه لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية، مؤكدا أن هناك تعاون تام بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لمتابعة الموقف الخاص بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أقرتها الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأكد على أنه في حالة امتناع غير الملتزم بسداد الغرامة سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه، مشيرا إلى أنه تم التوجيه إلى رؤساء المدن والمراكز بالمحافظة وكافة الأجهزة المعنية بتنفيذ كافة قرارات مجلس الوزراء 2701 لمواجهة جائحة فيروس كورونا والتشديد على متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بكل حسم بالإضافة إلى تكثيف جهود النظافة والتطهير والتعقيم بمدن المحافظة.وأضاف أنه تم تكثيف لجان وحملات المرور على الفنادق للتأكد من الاشتراطات اللازمة للتشغيل لمواجهة تداعيات فيروس كورونا من خلال إدارة السياحة ومديرية الصحة ومجلس المدينة والسلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العامله وحملات المرور على المطاعم والمقاهي والكافيتريات للتأكد من الالتزام بنسبة إشغال 50%، ومواعيد الإغلاق وكافة التدابير الوقائية.وأضاف أنه يتم تطبيق غرامة فورية في حالة رصد أية مخالفة مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، وفى حال تكرار المخالفة يتم مضاعفة مدة الإغلاق والتعامل الفوري والحاسم مع أية محاولة لإقامة مناسبات والمنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء أو التجمعات والغلق الكامل لدور المناسبات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين خاصة فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.