بسبب كورونا.. خدمات التوثيق في 3 محافظات تقتصر على الحجز المسبق

تواصل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق في 3 محافظات قصر خدماتها علي نظام الحجز المسبق وذلك في إطار خطة وزارة العدل لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور من الجهات التابعة لها ومراعاة لظروف جائحة كورونا.وتضمنت الفروع التي تقدم الخدمات من خلال تطبيق «أرغب في عمل توكيل» المتوافر على هواتف الأندرويد (فـرع مصر الجديدة- سوق السيارات بمدينة نصر- الرحـاب- 6 أكتوبر المطور- الشيخ زايد- محرم بك- سيدى جابر- الإسكندرية النموذجي بالمحكمـة، علـى نظام الحجـز المسبق، وذلك للحد من الزحام والتكدس في توقيتات واحدة والذي تشهده أحيانًا تلك الفروع، للحد من انتشار فيروس كورونا، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مما يخفف الضغط على باقي الفروع التي تعمل بالنظام المعتاد.