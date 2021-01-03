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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أول «غرامة كمامة» في المنيا.. سحب رخصة ميكروباص وإيقافه شهرا

الأحد 03/يناير/2021 - 12:30 م
غرامة الكمامة في
غرامة الكمامة في المنيا
المنيا ـ على حسين
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وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس المدينة، بتطبيق قرار الغرامة الفورية على أحد المواطنين المترددين على البنك الأهلي لعدم ارتداء الكمامة، أيضا إدارة المرور بسحب رخصة ميكروباص وإيقافه لمدة شهر، لعدم الالتزام بتنفيذ التعليمات الخاصة بمواجهة جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال متابعة محافظ المنيا، اليوم الأحد، التزام المواطنين بتنفيذ التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء للحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، يرافقه العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا.

وأعلن المحافظ أنه تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وبتعليمات من وزارة التنمية المحلية، فإنه سيبدأ اليوم الأحد تطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، حيث سيتم تحصيل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا وفي حالة الامتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

تابع المحافظ التزام المواطنين المترددين على عدد من البنوك، ومحطة سكك حديد المنيا وكذلك موقفي السيارات لمراكز شمال وجنوب المحافظة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها المحافظة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ على عدم السماح بدخول أي موظف أو مواطن جميع المصالح والمنشآت الحكومية بالمحافظة إلا أن يكون مرتديا للكمامة الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات حفاظًا على الصحة العامة، بالإضافة للتأكيد على جميع المواطنين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الخاصة، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة بارتداء الكمامات الواقية.

كما وجه المحافظ رؤساء المدن بالتنسيق مع الأجهزة الامنية فيما يخص تطبيق الغرامة الفورية على غير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية، مشددًا على ضرورة متابعة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها فيما يخص أزمة فيروس كورونا والتعامل الفوري والحاسم مع أية محاولة لإقامة مناسبات والمنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء أو التجمعات والغلق الكامل لدور المناسبات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين كما شدد المحافظ على الالتزام بقرار نسبة 50% فى المطاعم والكافيهات والمقاهي.

ويهٌيب المحافظ بجميع المواطنين والعاملين بالالتزام الكامل بهذه الإجراءات لعدم تعرضهم للعقوبات القانونية المنصوص عليها بالقرار وحرصا على سلامة وصحة العاملين وجميع مواطني المحافظة.

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