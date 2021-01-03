حقيقة اتجاه «التعليم» لتطبيق الأبحاث

نفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تم تداوله على أحد حسابات تويتر الوهمية على الفيس بوك بشأن اتجاه لتعميم فكرة الأبحاث لكل المراحل ماعدا الصف الثالث الثانوي.وقالت المصادر أن الحساب المنتشر على تويتر هو حساب مزيف وغير حقيقي ولا يتبع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.في سياق متصل ناشد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جميع الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات والالتزام فقط بما تصدره الوزارة من بيانات رسمية او الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم.