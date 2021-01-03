أكاديمي تركي: أردوغان يريد فرض سيطرته على «التعليم والثقافة»

قال بيرك إيسن، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سابانجي في اسطنبول، لصحيفة أراب نيوز إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يريد فرض سيطرته على نظام التعليم العالي والثقافة في تركيا".وهو ما أكده علي باباجان رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض، أن بلدنا بحاجة إلى أكاديميين مجانيين وعلماء أحرار وطلاب منتجين، ولا يمكن تحقيق هذه الحرية والإنتاجية بتعيين أمناء موالين للنظام التركي.وكان أردوغان عين "ميليح بولو"عميدًا لجامعة بوغازيجي، وهي واحدة من أفضل الجامعات في البلاد، إلى جانب العديد من التعيينات الأخرى التي تم إجراؤها بأمر رئاسي، وفقا لما نقلته موقع أحوال.وحصل بولو على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال من نفس الجامعة، ودرّس في جامعة اسطنبول شهير، وجامعة إستيني وجامعة حليش، حيث كان رئيسًا للجامعة قبل تعيينه، يشتهر رئيس الجامعة المعين حديثًا بعمله في حزب العدالة والتنمية الحاكم.