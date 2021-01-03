مقتل 6 أشخاص و17 مصابًا في انفجارين بمناطق النفوذ التركي بسوريا

شهدت مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها في الأراضي السورية انفلاتًا أمنيًا متواصلًا ومتصاعدًا منذ اليوم الأول لسيطرة الأتراك والفصائل عليها، سواء في مناطق غصن الزيتون أو نبع السلام أو درع الفرات.ومع بداية العام الجديد شهدت الأراضى السورية، وتحديدًا منطقة نبع السلام وغصن الزيتون، تفجيرين عنيفين، وفقًا للمرصد السورى لحقوق الإنسان.وتمثل الانفجار الأول فى انفجار عبوة ناسفة بسيارة قرب سوق الخضار جنوب غرب مدينة رأس العين بريف الحسكة، أسفر عن مقتل 5 أشخاص، وإصابة 8 آخرين بجروح متفاوتة.فيما تمثل التفجير الثاني فى انفجار عربة ملغمة قرب أحد الأفران في ناحية جنديرس بريف عفرين شمال غربي حلب، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 9 أشخاص آخرين بينهم 3 نساء وطفلان اثنان، فضلًا عن أضرار مادية في منطقة التفجير.