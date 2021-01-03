فساد أردوغان.. أسباب غضب الشارع التركي وتنامي شعبية باباجان

- بلومبرج تتوقع ارتفاعا كبير في معدلات التضخم في تركيا 2021

- مقتل 300 امرأة في تركيا عام 2020

- مصادر بالحزب الحاكم أردوغان خائف من شعبية باباجان

- تعيين موالٍ لحزبه عميدا لإحدى الجامعات التركية

- مهاجمة المعارضة:"لديهم عقول خبيثة"

- زعيم المعارضة التركية: إصلاحات أردوغان في خياله فقط

كشفت عدد من التقارير المحلية التركية عن فساد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السلطة، وهو الأمر الذي أثر علي تدهور الاقتصاد عبر تعيين مؤيديه في الوظائف الحيوية، ووزيادة حالات العنف الأسري، فضلا عن انتقاده المستمر لمعارضيه، وهو ما أدي الي غضب الشارع التركي وتنامي شعبية علي باباجان، نائب رئيس الوزراء السابق وحزبه الديمقراطي.قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إنه من المتوقع أن تشهد تركيا زيادة كبيرة ومفاجئة في معدلات التضخم في عام 2021، مشيرة إلى أن تلك الزيادة ستكون أعلى أضعاف من التوقعات التي رفعها البنك المركزي في أكتوبر الماضي.ووفقًا لمتوسط التقدير في استطلاع أجرته "بلومبرج"، فأن البنك المركزي التركي ليس أمامه سوى خيارات ضئيلة للغاية من بينها تشديد بیئة الائتمان مع دخول العام الجديد، نظرا لتجاوز معدل التضخم جميع التوقعات التي وضعها بنهاية العام المنصرم، واستمرار تدهور الليرة.وأضافت الوكالة إنه من المحتمل أن تظهر البيانات المستحقة ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة سنوية بلغت 14.2٪ خلال ديسمبر الماضي، بزيادة من 14٪ عن الشهر السابق، وهذا أعلى من التوقعات التي رفعها البنك المركزي في أكتوبر عند 12.1٪، وتقريبًا ثلاثة أضعاف الهدف البالغ 5٪.ونقلت "بلومبرج" عن نيهان زيا إردم، كبير الاقتصاديين في شركة "جرانتي" للأوراق المالية، قولها "من غير المرجح أن يتباطأ نمو الأسعار إلى رقم واحد في العام الجديد أيضًا، لذلك أتوقع اتباع البلاد فترة طويلة من السياسة النقدية المتشددة حتى نهاية العام، مضيفة على الرغم من ارتفاع الليرة في ديسمبر الماضي، إلا أن ارتفاع أسعار نفط برنت إلى متوسط 50 دولارًا للبرميل أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود".وبحسب الخبراء، أدى ضعف الليرة والنمو الائتماني السريع مدفوعًا بأسعار الفائدة الحقيقية السلبية إلى إبقاء معدل نمو الأسعار في خانة العشرات طوال العام المنصرم، قبل أن تعد الحكومة بسياسة نقدية بسيطة وتكاليف اقتراض مرتفعة بما يكفي لكبح جماح التضخم، ومنذ ذلك الحين، تم رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 675 نقطة أساس إلى 17٪.ولفتت "بلومبرج" إلى انه على الرغم من اعلان الحكومة التركية عن اتباعها سياسة إصلاح جديدة في المجال الاقتصادي، إلا أن انخفاض الليرة أدى إلى العملة بنحو 19٪ عن العام السابق، زاد من ضغوط الأسعار الواسعة لأن المنتجين الأتراك يعتمدون على واردات المواد الخام والطاقة، وتابعت كما ارتفعت أسعار التجزئة في إسطنبول، أكبر مدن تركيا، بنسبة 1.36٪ في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق، وفقًا لغرفة التجارة في المدينة، وازداد تضخم التجزئة السنوي إلى 14.4٪ من 14.1٪ في نوفمبر.وذكرت "بلومبرج" أن ضعف العملة في تركيا كان مدفوعًا إلى حد كبير بأسعار الفائدة المنخفضة حيث تم تحديد تكاليف الاقتراض أقل من معدل التضخم، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المستهلك بما يتماشى مع التقدير المتوسط البالغ 14.2٪ في الاستطلاع، مشيرة إلى أن سعر الفائدة في تركيا سوف يتجاوز العام بحوالي 2.8٪.قالت منظمة "سوف نوقف قتل الإناث '' النسائية في تقريرها لعام 2020، إن ما مجموعه 300 امرأة قتلت في تركيا في عام 2020.وأوضح التقرير، الذي سلط الضوء على الأحداث الرئيسية المتعلقة بنضال المرأة في تركيا، إن 171 امرأة في البلاد عثر عليهن ميتات في جرائم قتل مشتبه بها، وأنه في العام الماضي، تم استهداف معاهدة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان ضد العنف المنزلي والعنف القائم على النوع الاجتماعي باتفاقية إسطنبول، من قبل كارهين النساء ومعارضي المساواة، مما دفع الحكومة إلى الإعلان عن خطط للانسحاب من الاتفاقية.وكشف التقرير عن مقتل 97 امرأة على يد رجال متزوجين، وقُتلت 53 امرأة أخرى على يد شركائهن، قتل ما مجموعه 181 امرأة في منازلهن و48 في الأماكن العامة، وألقى التقرير باللوم على الحكومة لتجاهلها القانون المحلي للبلاد، وقالت إن القانون رقم 6284 لحماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة الذي اعتمدته الحكومة في 2012 يمكن أن يحمي المرأة إذا تم تنفيذه بشكل صحيح، وحثت المنصة الحكومة على التحقيق في القضايا المشبوهة لقتل النساء.كشفت مصادر من حزب العدالة والتنمية الحاكم عن قلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من تنامي شعبية نائب رئيس الوزراء السابق علي باباجان وحزبه الديمقراطية والتقدم، قبيل الانتخابات البرلمانية لعام 2023، وفقا لما نقلته صحيفة الشرق الأوسط في نسختها الإنجليزية.وأضافوا أنه نتيجة لذلك، سعى الرئيس لإحداث تغيير في هيكل وسياسات حزب العدالة والتنمية في محاولة لتجنب انتكاسة في استطلاعات الرأي، يأتي هذا فيما يتزايد الضغط على أردوغان في ضوء العدد المتزايد من الاستقالات من الحزب والتحدي الذي يشكله خصومه، بمن فيهم باباجان ورئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، وإن أردوغان ينظر إلى باباجان على أنه أكبر تحد له وأدخل عملية "لتجديد" الحزب الحاكم.وكان من بين تحركاته الأولى تخليه المفاجئ عن صهره ووزير المالية والخزانة بيرات البيرق، الذي استقال فجأة في نوفمبر بعد أن أقال الرئيس محافظ البنك المركزي، وإدخال تغييرات على سياساته الاقتصادية، مما مهد الطريق لسياسة خارجية أكثر ليونة ونهجًا هادئًا تجاه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، على الرغم من العقوبات التي فرضتها الأولى على أنقرة بسبب أنشطتها المزعزعة للاستقرار في شرق البحر المتوسط والعقوبات التي فرضتها الأخيرة بسبب شرائها لنظام الدفاع الروسي S-400.في غضون ذلك، كان "باباجان" نشطًا في تنمية القاعدة الشعبية لحزبه من خلال القيام بجولات في مختلف المدن والمحافظات التركية حيث استقبله الناس ترحيبًا حارًا، ولا يزال الكثيرون يتذكرون نجاحاته الاقتصادية الكبرى عندما شغل منصب وزير الدولة المسؤول عن الشؤون الاقتصادية في حكومات أردوغان السابقة.و من المقرر أن يستأنف أردوغان عقد مؤتمرات لحزب العدالة والتنمية بعد توقفها مع تفشي فيروس كورونا الجديد. وسيعقدون في الفترة ما بين 8 يناير وحتى نهاية فبراير.وعين أردوغان "ميليح بولو" عميدًا لجامعة بوغازيجي، وهي واحدة من أفضل الجامعات في البلاد، إلى جانب العديد من التعيينات الأخرى التي تم إجراؤها بأمر رئاسي، وفقا لما نقلته موقع أحوال.وحصل بولو على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال من نفس الجامعة، ودرّس في جامعة إسطنبول شهير، وجامعة إستيني وجامعة حليش، حيث كان رئيسًا للجامعة قبل تعيينه، يشتهر رئيس الجامعة المعين حديثًا بعمله في حزب العدالة والتنمية الحاكم.و وفقًا لما ذكرته زينب ألتوك أكاتلي، المشرعة السابقة من حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، فقد عمل "بولو" كعضو مؤسس لفرع منطقة ساريير التابع لحزب العدالة والتنمية في إسطنبول، ونائب رئيس فرع مقاطعة إسطنبول التابع لحزب العدالة والتنمية، وهو مرشح لمنصب رئيس بلدية منطقة أتاشهير في اسطنبول والمرشح البرلماني في الانتخابات المحلية والعامة.هاجم أردوغان المعارضة التركية، قائلا لا تزال تضم عقليات خبيثة، وتابع في كلمة له عبر الفيديو كونفرانس من قصر "وحيد الدين" في إسطنبول، خلال مشاركته في حفل افتتاح "جسر كومورهان"، "الأساس هو ما أنتجته لشعبك ولإنسانيتك، وما قدمته لهم، وما أضفته إليهم، في بلدنا، لا تزال العقلية التي جعلت من الحديث عن المبادئ دون إنتاج أي شيء فلسفة، تحافظ على وجودها. ولأنهم لا يتخذون أي خطوات لصالح الوطن والأمة، فإنهم منزعجون أيضًا من الخطوات الجيدة التي اتخذناها".واستشهد الرئيس التركي بمقولة أحد الفلاسفة القدماء، إبكتيتوس، التي تتعلق بتصدير المعارضة دومًا لمبادئها الفلسفية دون إنتاج أي شيء من تلك المبادئ، حسب زعمه، وتابع: "لا يمكنهم أن يتحملوا تقدم ونهضة تركيا في الأمور المتعلقة بالحقوق والحريات والديمقراطية والقانون كما هو الحال في الاستثمار والاقتصاد. ونرى انعكاسات هذه العقلية الخبيثة في العديد من المجالات، من افتتاح (آيا صوفيا) للعبادة وصولًا إلى عدم هضمهم لموضوع الحجاب".طالب كمال كلتشدار أوغلو زعيم المعارضة التركية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالاعتذار للمحجبات، وقال:"عليه أن يخرج ويعتذر لجميع النساء لا يمكن لأي امرأة أن تكون زينة لأحد أبواب العرض. بالنسبة لي، هذا الموضوع مغلق، نجادل عبثًا. أنا أحترم ملابسك، إيمانك".وجاء ذلك على خلفية تصريحات أردوغان في حق كلتشدار أوغلو، والتي قال فيها: "إن رئيس حزب الشعب الجمهوري يصطحب معه فتيات محجبات كعارضات أزياء محاولًا خداع الأمة".وأضاف كلتشدار أوغلو خلال حديثه لقناة "خلق تي في" التركية: "سنصل إلى السلطة مع أصدقائنا، ليس لدينا وقت للتعامل مع أسلوب الحياة الخاصة لأي شخص، ولن نفعل ذلك".كما هاجم خلال حديثه سياسات أردوغان، وقال: "أهداف أردوغان لا علاقة لها بإثراء الدولة أو التخلص من البطالة لقد ترك هذه الأعمال أردوغان يجلس في القصر الرئاسي، وتوجد في خياله.. تركيا جديدة ابتكرها في خياله فقط، جميع من في القصر يتقاضون 4-5 رواتب".