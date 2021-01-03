السفير الفلسطيني بالقاهرة ينعي مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات
الأحد 03/يناير/2021 - 12:17 م
مروة عنبرطباعة
نعى السفير الفلسطينى بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات لشؤون الشرطة اللواء عبد الله الفرا، الذي تُوفي اليوم، بعد حياة عامرة بالنضال والكفاح الوطني.
وتقدم السفير اللوح ومستشارو وكوادر السفارة الفلسطينية من عموم الشعب الفلسطيني وأسرته وآل الفرا، بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
ولد الفرا عام ١٩٣٧ والتحق بكلية الشرطة عام ١٩٥، عمل مفتشًا في الشرطة في مدينة غزة، وغادر القطاع عام ١٩٦٧، ثم التحق بإدارة الحاكم بالقاهرة وعمل في عدة دوائر للشرطة.
تقاعد عام 1992، وعين بقرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات، مستشارًا لشؤون الشرطة في تونس، كما شارك في مفاوضات طابا، وحضر إلى غزة 1994 وبقي مستشارًا للرئيس عرفات لشؤون الشرطة حتى تقاعد عام 2005.
وتقدم السفير اللوح ومستشارو وكوادر السفارة الفلسطينية من عموم الشعب الفلسطيني وأسرته وآل الفرا، بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
ولد الفرا عام ١٩٣٧ والتحق بكلية الشرطة عام ١٩٥، عمل مفتشًا في الشرطة في مدينة غزة، وغادر القطاع عام ١٩٦٧، ثم التحق بإدارة الحاكم بالقاهرة وعمل في عدة دوائر للشرطة.
تقاعد عام 1992، وعين بقرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات، مستشارًا لشؤون الشرطة في تونس، كما شارك في مفاوضات طابا، وحضر إلى غزة 1994 وبقي مستشارًا للرئيس عرفات لشؤون الشرطة حتى تقاعد عام 2005.