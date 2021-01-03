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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السفير الفلسطيني بالقاهرة ينعي مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات

الأحد 03/يناير/2021 - 12:17 م
دياب اللوح
دياب اللوح
مروة عنبر
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نعى السفير الفلسطينى بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات لشؤون الشرطة اللواء عبد الله الفرا، الذي تُوفي اليوم، بعد حياة عامرة بالنضال والكفاح الوطني.

وتقدم السفير اللوح ومستشارو وكوادر السفارة الفلسطينية من عموم الشعب الفلسطيني وأسرته وآل الفرا، بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ولد الفرا عام ١٩٣٧ والتحق بكلية الشرطة عام ١٩٥، عمل مفتشًا في الشرطة في مدينة غزة، وغادر القطاع عام ١٩٦٧، ثم التحق بإدارة الحاكم بالقاهرة وعمل في عدة دوائر للشرطة.

تقاعد عام 1992، وعين بقرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات، مستشارًا لشؤون الشرطة في تونس، كما شارك في مفاوضات طابا، وحضر إلى غزة 1994 وبقي مستشارًا للرئيس عرفات لشؤون الشرطة حتى تقاعد عام 2005.

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