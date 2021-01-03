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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يحذر من كارثة «التعليم الموازي»: تساعد على انتشار كورونا

الأحد 03/يناير/2021 - 12:16 م
النائب محمد إسماعيل
النائب محمد إسماعيل
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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وجه النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لانتصاره لرغبة ومطالب أولياء أمور تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات باتخاذ قرارات فورية لتأجيل الامتحانات حفاظًا على صحة أبنائنا التلاميذ والطلاب، مؤكدًا أن الرئيس أكد للرأي العام المصري بجميع انتماءاته السياسية والشعبية والحزبية أنه لايتردد لحظة فى الاستجابة لمطالبه والعمل على تنفيذها.

وحذر إسماعيل، في بيان، من التأثيرات الخطيرة لكارثة التعليم الموازى المتمثل فى مراكز الدروس الخصوصية المعرفة باسم "السناتر" التي انتشرت بصورة مرعبة ليس للتلاميذ قبل مراحل التعليم الجامعى ولكن أيضا لطلاب الجامعات، مطالبًا جميع المحافظين على مستوى الجمهورية بشن حملات مفاجئة على هذه المراكز وليس اتخاذ قرارات بغلقها ولكن بتحويل أصحابها لمحاكمات عاجلة للحد من انتشار فيروس كورونا بعد ارتفاع معدلات الإصابة بهذا الفيروس الخطير.

وثمن النائب قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الخاص بخطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من تداعيات فيروس كورونا المستجد، كذلك قرارات مجلس الوزراء بتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول واستكمال ما تبقى من مناهج الفصل الدراسي الأول بنظام التعليم عن بعد وهي القرارات التي جاءت بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على كافة عناصر العملية التعليمية من انتشار فيروس كورونا.

وأكد أن هذه القرارات لقيت ارتياحًا كبيرًا وواسع النطاق من المصريين بجميع انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية.

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