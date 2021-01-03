«طاقة النواب» تثمن توقيع 9 اتفاقيات للبحث عن البترول رغم كورونا

ثمنت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، نجاح مصر فى توقيع 9 اتفاقيات بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعى في مناطق شرق وغرب المتوسط والمياه الإقليمية بالبحر الأحمر مع 6 شركات عالمية ومصرية كبرى، على الرغم من انتشار فيروس كورونا على مستوى دول العالم، فيما يقدر الحد الأدنى للاستثمارات التي يتم ضخها بموجب الاتفاقيات الموقعة بما يزيد على مليار دولار، وتستهدف حفر 17 بئرًا استكشافيا جديدًا في مناطق الامتياز.وأكد المهندس طلعت السويدي، رئيس اللجنة، في بيان، اتفاقه التام مع تصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التي أكد فيها أن استراتيجية وزارة البترول المستحدثة للترويج للفرص الاستثمارية كانت سر نجاحها فى جذب الاستثمارات العالمية الجديدة إلى مصر فى أنشطة البحث عن البترول والغاز وإبرام شراكات جديدة مع شركات عملاقة وكبرى فى صناعة البترول العالمية مثل اكسون موبيل وشيفرون اللتان تدخلان مصر للمرة الأولى للاستثمار في أنشطة البحث عن البترول والغاز إلى جانب تعزيزأعمال واستثمارات كبريات الشركات العالمية العاملة حاليًا من شركاء النجاح بقطاع البترول والغاز كشركات "شل" و"بي بي" و"توتال" في ظل الفرص الجديدة والاحتمالات الواعدة بمناطق شرق وغرب المتوسط والبحر الأحمر، أيضًا تأكيده أن مشاركة شركة ثروة للبترول المصرية فى عدد من المناطق مؤشر إيجابي يفتح آفاقًا جديدة أمام التوسع فى أنشطتها وأنشطة الشركات المصرية للبحث عن الغاز بالمناطق البحرية والمياه العميقة.وقال السويدي، إن لجنة الطاقة والبيئة أكدت أن تطوير البنود فى الاتفاقيات البترولية ساهم بقوة فى دعم تنافسية مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات فى مجال البحث والاستكشاف وتحفيز المستثمرين واجتذاب شركات جديدة لقطاع البترول والغاز المصرى إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية الناجحة التى قامت بها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ومناخ الاستقرار الحالى وهو ما يدعم قطاع البترول فى تنفيذ استراتيجيته الرامية لزيادة إ‘نتاج مصر واحتياطياتها من الزيت الخام والغاز الطبيعى من خلال تكثيف أنشطة البحث فى المناطق الواعدة.وأوضح، أن الاتفاقيات التسع الجديدة جاءت من بين 12 اتفاقية جديدة نجحت مصر ممثلة فى وزارة البترول والثروة المعدنية فى التوصل إليها خلال فترة جائحة كورونا بحد أدنى للاستثمارات حوالى 1.4 مليار دولار وتستهدف حفر 23 بئرًا فى 9 مناطق بشرق وغرب المتوسط و3 مناطق بالبحر الأحمر وأن الاتفاقيات الثلاث الأخرى قيد التوقيع خلال الفترة القريبة المقبلة.