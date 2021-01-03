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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الجندي يثمن دور مصر المحوري في الحفاظ على أمن واستقرار السودان

الأحد 03/يناير/2021 - 12:10 م
مصطفى الجندي
مصطفى الجندي
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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ثمن النائب مصطفى الجندي، رئيس تجمع برلمانات شمال إفريقيا والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الإفريقي، القضايا التى ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الاتصال الهاتفى الذى تلقاه من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى السوداني، خاصة فيما يتعلق بجوانب التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين وكذلك تطورات الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الجندى، في بيان اليوم، بالتوافق بين الرئيس السيسى والبرهان حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل فى هذا السياق خلال الفترة المقبلة لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، وتأكيد الرئيس السيسى على دعم مصر الكامل للسودان فى كافة المجالات انطلاقًا من الارتباط الوثيق للأمن القومى المصرى والسودانى، والروابط التاريخية التى تجمع شعبى وادى النيل.

واعتبر النائب إشادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالتقارب الشعبى والحكومى المتأصل بين مصر والسودان وبالجهود المتبادلة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، إضافة إلى إشادته بالدعم المصرى غير المحدود من خلال مختلف المحافل للحفاظ على سلامة واستقرار السودان بأنها رسالة واضحة على التقدير السودانى الكبير للدور الرائد والمحورى الذى تقوم به مصر تجاه دولة السودان الشقيقة.

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