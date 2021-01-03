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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة تحيل «عصابة شرطة مزيفة» في قصر النيل لـ«الجنايات»

الأحد 03/يناير/2021 - 12:09 م
عصابة
عصابة
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة قصر النيل الجزئية، اليوم الأحد، بإحالة تشكيل عصابي، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة.

كان اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة قد تلقى إخطارا يفيد تلقي بلاغ من أحد الأشخاص بأنه حال سيره بدائرة القسم تعرف على أحد الأشخاص ادعى أنه يمتلك شقق للإيجار وعرض عليه اصطحابه لمعاينتها، فوجئ بآخران يستقلان سيارة أجرة، وقاموا باصطحابه عنوة داخل السيارة وتفتيشه عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة، والاستيلاء منه على هاتفه المحمول، ساعة يد، مبلغ مالي، ثم أطلقوا سراحه بمنطقة بولاق الدكرور.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الجيزة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة، تم بإرشادهم ضبط الهاتف المحمول وساعة اليد "المستولى عليهما"، ومبلغ مالي من متحصلات الواقعة، وأقروا بإنفاقهم باقي المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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