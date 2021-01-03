قهر مستمر.. تركيا تزيل الأحرف الكردية من لافتات قراها

كشف موقع "أحوال" التركي، عن أن بلدية مقاطعة ماردين بجنوب شرق تركيا التابعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، أزالت الحروف الكردية من عدد من اللافتات الخاصة بالقرى المحلية.وغيرت السلطات البلدية في "أرتوكلو" التسميات الخاصة بالقرى ذات الأغلبية الكردية، واستبدلت الحروف "x" و"w" و"q" المستخدمة في اللغة الكردية بالأحرف "h" و"v" "و"ك" على التوالي.وفاز حزب العدالة والتنمية الحاكم بمدينة أرتوكلو في انتخابات مارس 2019، وحصل على 53.48% من الأصوات.وقبل انتخابات 2019، بذل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم جهودًا لجذب الناخبين الأكراد، الذين يُعتقد أنهم يلعبون دورًا رئيسيًا في الانتخابات، لكن حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد فاز بـ 65 بلدية في معظمها من الأكراد معظمها المقاطعات الشرقية والجنوبية المأهولة بالسكان.ويدير 47 بلدية من تلك البلديات حاليًا أمناء معينون من قبل الحكومة كجزء من حملة أنقرة القمعية لحزب الشعوب الديمقراطي الذي تتهمه بالتعاطف مع حزب العمال الكردستاني المحظور والعمل لصالحه، وهو جماعة مسلحة لديها كانت في حالة حرب في تركيا من أجل الحكم الذاتي الكردي لما يقرب من 40 عامًا.