محافظ الدقهلية: لن أسمح بـ«التقاعس» في متابعة توفير «الأكسجين» بالمستشفيات

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، صباح اليوم الأحد، اجتماعًا بحضور هيثم الشيخ، نائب المحافظ، واللواء عبد القادر النوري، السكرتير العام، والدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، والفريق المساعد له بمديرية الصحة بالدقهلية.وتابع المحافظ، خلال الاجتماع، الموقف الخاص بإمدادات الأكسجين لمستشفيات مديرية الصحة بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، في إطار الموجة الثانية لفيروس كورونا.وكلف وكيل وزارة الصحة بالمتابعة اليومية لمخزون الأكسجين بالمستشفيات، وتخصيص مسئول لإبلاغ غرفة العمليات المركزية بديوان المحافظة؛ وذلك لعرض تقرير يومي أولًا بأول بالكميات الموجودة؛ لسرعة التصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود نقص في الكميات المطلوبة يوميًا.\‎ وأجرى المحافظ الدقهلية اتصالًا بمسئول مصنع الأكسجين بمدينة السادات؛ لمتابعة وصول الكميات المطلوبة لمستشفيات الدقهلية في التوقيتات المحددة، والتي تُقدر بـ 65 طن يوميًا.‎وأكد المحافظ أنه لن يسمح بالتقاعس والإهمال في متابعة توافر الأكسجين بالمستشفيات حرصا على صحة وحياة المرضى، مشددًا على ضرورة التعامل الفوري مع أية طوارئ أو مستجدات.