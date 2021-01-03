ارتفاع إصابات كورونا بين الأسرى في قسم 3 بسجن «النقب» لـ31 حالة

أكد نادي الأسير أن عدد الإصابات بين صفوف الأسرى بفيروس كورونا، في قسم (3) في سجن النقب الصحراوي، ارتفع إلى 31 بعد الإعلان عن إصابة 6 أشخاص، وأن العدد مرشح للزيادة.جاء ذلك حسبما أفادت وكالة «وفا» الفلسطينية في نبأ عاجل لها منذ قليل.وأوضح نادي الأسير سابقًا أن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسرى المصابين إلى قسم 8 في سجن «ريمون»، لافتًا إلى أنه لا توجد معلومات دقيقة حول الأوضاع الصحية لهم.