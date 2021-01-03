ارتفاع إصابات كورونا بين الأسرى في قسم 3 بسجن «النقب» لـ31 حالة
الأحد 03/يناير/2021 - 12:51 م
وكالاتطباعة
أكد نادي الأسير أن عدد الإصابات بين صفوف الأسرى بفيروس كورونا، في قسم (3) في سجن النقب الصحراوي، ارتفع إلى 31 بعد الإعلان عن إصابة 6 أشخاص، وأن العدد مرشح للزيادة.
جاء ذلك حسبما أفادت وكالة «وفا» الفلسطينية في نبأ عاجل لها منذ قليل.
وأوضح نادي الأسير سابقًا أن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسرى المصابين إلى قسم 8 في سجن «ريمون»، لافتًا إلى أنه لا توجد معلومات دقيقة حول الأوضاع الصحية لهم.
جاء ذلك حسبما أفادت وكالة «وفا» الفلسطينية في نبأ عاجل لها منذ قليل.
وأوضح نادي الأسير سابقًا أن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسرى المصابين إلى قسم 8 في سجن «ريمون»، لافتًا إلى أنه لا توجد معلومات دقيقة حول الأوضاع الصحية لهم.