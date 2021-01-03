إصابة 5 في حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص اليوم بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، جراء حادث تصادم سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص وسيارة تريلا، بطريق مصر إسكندرية الزراعي اتجاه القاهرة أمام قرية الحكر بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.تلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد بحادث تصادم ومصابين بالطريق الزراعي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين إصابة كل من: "الكومي الكومي محمود الديب"٥٠ سنة المنوفيه اشتباه كسر بالقدم اليمنى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم "فارس شوقي يونس" ٤٠ سنة اشتباه نزيف داخلي واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "حمدي حلمي عبد الوهاب" ٤٧ سنة دمنهور اشتباه كسر بالكتف الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "محمد عبد الحميد محمود عبد اللاه" ٢٧ سنة دمنهور كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "محمد إسماعيل محمد عبد القوي" ٢٣ سنة دمنهور كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.تم نقل المصابين لمستشفى إيتاي البارود لتلقي العلاج.