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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لتحسين البنية التحتية.. مشروعات «حياة كريمة» بمراكز أسيوط

الأحد 03/يناير/2021 - 11:58 ص
مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة
أسيوط_محمد أبوشادي:
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واصلت محافظة أسيوط أعمال تحسين البنية التحتية بمركز البداري بدق بئر بمحطة مياه ومكتب بريد نجوع المعادي، ومد وتدعيم شبكات مياه بعزبة سليمان سيد تابع لقرية منشأة همام بالنواميس.

وأكد محمد حسن، رئيس مركز ومدينة البداري، استمرار المرور الدوري والزيارات الميدانية لكافة المشروعات والمتابعة المستمرة لنسب ومعدلات التنفيذ، لافتًا إلى أهمية تضافر الجهود وتعاون كافة الجهات لتنفيذ تكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وتذليل ومواجهة أى عقبات أو معوقات وتقديم خدمات أفضل للمواطنين. 

وأكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط على المتابعة الدورية والمستمرة لمعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من قبل قيادات المحافظة وورؤساء المركز والقرى واللجان المشكلة، والعمل على تذليل العقبات وإزالة المعوقات وتيسير الإجراءات للانتهاء منها في الوقت المحدد وتحويل هذه المشروعات والخدمات طبقًا للخطة الزمنية الموضوعة مسبقًا للإسراع في توفير حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة والخدمات بها وفقًا للمخططات والمشروعات المدرجة لدعم هذه القرى وتعزيز الحماية الاجتماعية وسد الفجوة التنموية في إطار خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جدير بالذكر أنه تم اعتماد مبلغ 2.4 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمرحلة الثانية بعدد 90 قرية من القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة، استكمالًا للمرحلة الأولى التي استهدفت 60 قرية بمختلف المراكز والمدن بدعم من وزارتي التخطيط والتنمية المحلية.‪ ‬
لتحسين البنية التحتية.. مشروعات «حياة كريمة» بمراكز أسيوط
لتحسين البنية التحتية.. مشروعات «حياة كريمة» بمراكز أسيوط
لتحسين البنية التحتية.. مشروعات «حياة كريمة» بمراكز أسيوط
لتحسين البنية التحتية.. مشروعات «حياة كريمة» بمراكز أسيوط
لتحسين البنية التحتية.. مشروعات «حياة كريمة» بمراكز أسيوط
لتحسين البنية التحتية.. مشروعات «حياة كريمة» بمراكز أسيوط
لتحسين البنية التحتية.. مشروعات «حياة كريمة» بمراكز أسيوط
لتحسين البنية التحتية.. مشروعات «حياة كريمة» بمراكز أسيوط

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