فلكيًا.. غرة «جمادى الآخرة» 14 يناير و«رجب» 13 فبراير

كشفت الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن أن غرة شهر جمادى الآخرة للعام الهجري الحالي 1442 ستوافق يوم 14 يناير الحالي، وذلك إيذانا ببدء النصف الثاني من العام الهجري، وبدء العد التنازلي لحلول شهر رجب، والذى سيبدأ فلكيا يوم 13 فبراير المقبل.وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، إن هلال شهر جمادى الآخرة سيولد مباشرة في تمام الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة يوم 29 جمادى الأولى الحالي، الموافق 13 يناير الحالي (يوم الرؤية).وأضاف أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 17 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 16 دقيقة بعد غروب شمس (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات مصر بمدد تتراوح ما بين 15- 18 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس بمدد تتراوح ما بين 9- 29 دقيقة، وبذلك يكون يوم 13 يناير الحالي هو المتمم لشهر جمادى الأولى.