استلام 160 طن جبس زراعي لتحسين خواص التربة بسيوة

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، اهتمام القيادة السياسية بمحافظة مطروح، مع استمرار نتائج زيارة عدد من الوزراء مؤخرا للمحافظة بما يعود على تنمية المحافظة وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين خاصة في المجال الزراعي.وأشار إلى إستلام 160 طن من الجبس الزراعي بإدارة تحسين الأراضى بسيوة كمطلب للمزارعين خلال زيارة السيد القصير وزير الزراعة لواحة سيوة في نوفمبر الماضى.وأوضح العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة أنه تم صباح اليوم الأحد استلام 160 طن جبس زراعي، بالتنسيق والتعاون بين رئاسة مركز ومدينة سيوة وإدارة تحسين الأراضي بسيوة وذلك لتحسين خواص التربة لمزارع سيوة.وأضاف أن يأتي ذلك ضمن نتائج زيارة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للواحة شهر نوفمبر الماضي، وتلبية مطالب المواطنين في توفير كميات الجبس الزراعي بأسعار مخفضة في متناول الجميع.