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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق انتخابات برلمان الشباب في بورسعيد

الأحد 03/يناير/2021 - 11:55 ص
انتخابات برلمان الشباب
انتخابات برلمان الشباب في بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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انطلقت صباح اليوم – الأحد – انتخابات برلمان الشباب بمديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، تحت شعار "كن قياديا.. كن مؤثرا"، حيث يدلي 378 ناخبا بأصواتهم الانتخابية، وذلك بخمس مقرات انتخابية، لاختيار برلمان الشباب خلال الدورة القادمة 2021 - 2022، في ظل إجراءات احترازية غير مسبوقة حفاظا على سلامة وصحة المشاركين في العملية الانتخابية.

تعد انتخابات برلمان الشباب التي انطلقت في العاشرة صباح اليوم وتجري على مدار يومين، عبر برنامج "زووم"، هي ثاني انتخابات يتم تطبيقها بنظام التصويت الإلكتروني، بعد نجاح التجربة خلال برلمان الطلائع سبتمبر 2020، ويشرف على العملية التصويتية عبد الفتاح حافظ وكيل المديرية للشباب والقائم بعمل مدير المديرية، وفريق العمل بإدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية بقيادة أحمد الخضري مدير الإدارة، وماهيناز المغربي مسئول برلمان الشباب، وطارق عبد العليم مسئول برلمان الطلائع.

كانت اللجان الانتخابية الخمس بمراكز شباب (العاشر من رمضان – بورسعيد – الاستاد – الزهور – أم خلف ) قد شهدت اقبالا ملحوظا من شباب الناخبين الذين توافدوا للادلاء بأصواتهم لاختيار قائمة من بين القائمتين المتنافستين علي مستوي محافظة بورسعيد، بينما يتنافس بالدائرة الأولي ( 4 ) مرشحا علي المقعد الفردي لاختيار عدد ( 2 ) نائب، بينما يتنافس بالدائرة الثانية ( 6 ) مرشحين على المقعد الفردي بالدائرة الثانية لاختيار عدد (3) نواب.

تحظى العملية الانتخابية بمتابعة الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء أ. ح عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الذي أكد على تسهيل مهمة شباب الناخبين داخل المقرات الانتخابية، في ظل تطبيق إجراءات احترازية بتعقيم وتطهير اللجان والتأكيد على وجود المطهرات والكمامات والقفازات، حفاظا علي صحة الشباب المشاركين في العملية الانتخابية.

تأتي بورسعيد ضمن محافظات المرحلة الثانية التي تضم 13 محافظة، وتجري الانتخابات داخل اللجان الخمس لاختيار ( 6 ) أعضاء بنظام القائمة و( 5 ) أعضاء بالنظام الفردي، وتشير المؤشرات الأولية إلى ارتفاع نسبة التصويت خلال اليوم الأول إلى ما يزيد عن 50% بعدما بذل المرشحون جهودا ملحوظة خلال فترة الدعاية الانتخابية، لحث الناخبين على الإدلاء بأصواتهم، وسط مناخ ديموقراطي يسوده روح المنافسة الشريفة.

ومن جانبه شدد عبد الفتاح حافظ القائم بعمل مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، على الحيادية التامة وعدم تدخل أي من القائمين على الانتخابات في سير العملية الانتخابية، مع الالتزام بارتداء الناخبين الكمامات والقفازات، وتفعيل قياس درجات الحرارة، وعدم دخول أكثر ناخب واحد لجنة التصويت للإدلاء بصوته إلكترونيا.

وأشار إلى أن وزير الشباب والرياضة سوف يصدر قرارا بتعيين نسبة لا تقل عن 5% لضمان تمثيل المرأة والأقباط وذوي الإعاقة، خلال مدة انعقاد الفصل التشريعي (عامين).

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