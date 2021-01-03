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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الليرة التركية تسجل انخفاضًا جديدًا أمام الدولار الأمريكي

الأحد 03/يناير/2021 - 11:52 ص
الليرة
الليرة
منار أحمد
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سجلت الليرة التركية، انخفاضا جديدا أمام سعر صرف الدولار الأمريكي، في الأسواق المصرفية التركية، خلال العطلة الأسبوعية، اليوم الأحد، وسجل سعر 7.43 ليرة مرتفعًا من 7.42 ليرة تركية، فيما ارتفعت أسعار الذهب لتصبح 454 ليرة مرتفعة من 452 ليرة تركية.

واستقر سعر صرف اليورو نسبيًا أمام الليرة، إذ سجل 9 ليرات كما كان الحال في تداولات أمس السبت، ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الغرف التجارية بإسطنبول عن ارتفاع معدلات التضخم السنوي، التي ألقت بظلالها على ارتفاع أسعار السلع في مؤشري التجزئة والجملة، بنسبتي 14.4% و18.18% على الترتيب.

يُذكر أن وزارة الخزانة والمالية التركية، أعلنت في وقت سابق عن رفع رسوم استخراج الأوراق الرسمية مثل جوازات السفر وتجديدها والبطاقة ورخصتي القيادة والسيارة، بجانب فرض ضرائب جديدة على العديد من السلع والخدمات في أول أيام العام الجديد 2021، إذ ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي للوحدات السكنية والتجارية ومحطات الطاقة بنسبة 1% اعتباراً من يوم الجمعة الماضية.

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