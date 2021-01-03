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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظة أسيوط تدعم حملات النظافة والتعقيم بمعدات كنس جديدة

الأحد 03/يناير/2021 - 11:51 ص
حملات النظافة
حملات النظافة
أسيوط_محمد أبوشادي:
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قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم التعاقد على شراء 16 معدة كنس وشفط الأتربة من الشوارع والميادين وجاري توريدهم ليتم توزيعها على مراكز وأحياء المحافظة، ضمن تطوير منظومة النظافة بالمحافظة وتدعيمها بأحدث المعدات مشيرًا إلى مشاركتها في حملات للرش والتطهير والتعقيم بجميع الشوارع والميادين.

وأوضح محافظ أسيوط أن هذه الحملات مستمرة لاستهداف كافة المنشآت والمصالح الحكومية والخاصة والدينية في المراكز والأحياء، وفقا للإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء فضلًا عن تطهير كافة الشوارع والميادين وجميع الأماكن التي يتردد عليها المواطنين لتلقي الخدمات.

وأوضح المحافظ إنه يتم توريد 16 معدة شفط أتربة ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ليصبح إجمالي معدات شفط الأتربة بالمحافظة 21 معدة وذلك لتوزيعها على مراكز وأحياء المحافظة لاستكمال منظومة النظافة بالمراكز والأحياء

وأشار " سعد" إلى استمرار وتكثيف حملات النظافة بالقرى والمراكز بمشاركة رؤساء المراكز والأحياء فضلا عن ترأسه حملات مستمرة للتطهير والتعقيم بأحياء ومراكز المحافظة والتي استهدفت المستشفيات ومختلف المنشآت والشوارع والميادين لافتا إلى مشاركة وتكاتف كافة الجهات لإنجاز التكليفات والمهام بدقة وإتقان لمواجهة تداعيات فيروس كورونا لافتًا إلى التنبيه على جميع العاملين وجميع القطاعات والشركات باتباع إجراءات التطهير والوقاية بصفة مستمرة دون تهاون.
محافظة أسيوط تدعم حملات النظافة والتعقيم بمعدات كنس جديدة
محافظة أسيوط تدعم حملات النظافة والتعقيم بمعدات كنس جديدة
محافظة أسيوط تدعم حملات النظافة والتعقيم بمعدات كنس جديدة
محافظة أسيوط تدعم حملات النظافة والتعقيم بمعدات كنس جديدة
محافظة أسيوط تدعم حملات النظافة والتعقيم بمعدات كنس جديدة
محافظة أسيوط تدعم حملات النظافة والتعقيم بمعدات كنس جديدة

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