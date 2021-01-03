«بلومبرج»: ارتفاع كبير ومفاجئ في معدلات التضخم بتركيا خلال 2021

قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، إنه من المتوقع أن تشهد تركيا زيادة كبيرة ومفاجئة في معدلات التضخم في عام 2021، مشيرة إلى أن تلك الزيادة ستكون أعلى أضعاف من التوقعات التي رفعها البنك المركزي في أكتوبر الماضي.وبحسب متوسط التقدير في استطلاع أجرته «بلومبرج»، فإن البنك المركزي التركي ليس أمامه سوى خيارات ضئيلة للغاية من بينها تشديد بیئة الائتمان مع دخول العام الجديد، نظرًا لتجاوز معدل التضخم جميع التوقعات التي وضعها بنهاية العام المنصرم، واستمرار تدهور الليرة.وأضافت الوكالة، أنه من المحتمل أن تظهر البيانات المستحقة ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة سنوية بلغت 14.2٪ خلال ديسمبر الماضي، بزيادة من 14٪ عن الشهر السابق، وهذا أعلى من التوقعات التي رفعها البنك المركزي في أكتوبر عند 12.1٪، وتقريبًا ثلاثة أضعاف الهدف البالغ 5٪.ونقلت «بلومبرج» عن نيهان زيا إردم، كبير الاقتصاديين في شركة «جرانتي» للأوراق المالية، قولها «من غير المرجح أن يتباطأ نمو الأسعار إلى رقم واحد في العام الجديد أيضًا، لذلك اتوقع اتباع البلاد فترة طويلة من السياسة النقدية المتشددة حتى نهاية العام».وأضافت: «على الرغم من ارتفاع الليرة في ديسمبر الماضي، إلا أن ارتفاع أسعار نفط برنت إلى متوسط 50 دولارًا للبرميل أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود».وأدى ضعف الليرة والنمو الائتماني السريع مدفوعًا بأسعار الفائدة الحقيقية السلبية إلى إبقاء معدل نمو الأسعار في خانة العشرات طوال العام المنصرم، قبل أن تعد الحكومة بسياسة نقدية بسيطة وتكاليف اقتراض مرتفعة بما يكفي لكبح جماح التضخم، ومنذ ذلك الحين، تم رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 675 نقطة أساس إلى 17٪، بحسب خبراء.ولفتت «بلومبرج»، إلى أنه على الرغم من إعلان الحكومة التركية عن اتباعها سياسة إصلاح جديدة في المجال الاقتصادي، إلا أن انخفاض الليرة أدى إلى العملة بنحو 19٪ عن العام السابق، زاد من ضغوط الأسعار الواسعة لأن المنتجين الأتراك يعتمدون على واردات المواد الخام والطاقة.وأشارت إلى ارتفاع أسعار التجزئة في إسطنبول، أكبر مدن تركيا، بنسبة 1.36٪ في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق، وفقًا لغرفة التجارة في المدينة، وازداد تضخم التجزئة السنوي إلى 14.4٪ من 14.1٪ في نوفمبر.وذكرت أن ضعف العملة في تركيا كان مدفوعًا إلى حد كبير بأسعار الفائدة المنخفضة حيث تم تحديد تكاليف الاقتراض أقل من معدل التضخم، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المستهلك بما يتماشى مع التقدير المتوسط البالغ 14.2٪ في الاستطلاع، مشيرة إلى أن سعر الفائدة في تركيا سوف يتجاوز العام بحوالي 2.8٪.