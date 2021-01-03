جونسون: مقبلون على فترة صعبة بسبب كورونا

قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، اليوم الأحد، إن بريطانيا مقبلة على فترة صعبة بسبب انتشار فيروس كورونا.وأكد جونسون، أن مرحلة صعبة قادمة بسبب كورونا في بريطانيا، مؤكدا ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من العدوى، وفقًا " لسكاي نيوز ".ويأمل جونسون، بتحسن الأمور بحلول الربيع إذا تم الالتزام بإجراءات التباعد للحد من تفشي كورونا.