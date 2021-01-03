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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة 5 متهمين بقتل شاب إلى الجنايات

الأحد 03/يناير/2021 - 11:46 ص
جريدة الدستور
محمد عيسي
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بإحالة 5 متهمين بقتل شاب أخذا بالثأر بدائرة قسم شرطة البدرشين جنوب المحافظة للمحاكمة أمام الجنايات.

وتضمن أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم كل من " محمد.س" 32 سنة، كهربائي، و" طارق.ش"، و"عصام ش"، و" محمد.ر"، و" عطية.م"، 21 سنة، سائق.

البداية كانت بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة البدرشين إخطارا من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة شاب بطريق أبو ربع الزراعي بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل فريق من المباحث إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين أن الجثة ل"خالد م " في العقد الثالث من العمر ومقيم قرية العزيزية بدائرة القسم وبه آثار طلق ناري، وعلى الفور تم إبلاغ اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة لمباحث الجيزة والذي كلف بسرعة تشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة وسرعة ضبط الجناة.

ونجحت جهود فريق البحث بعد مناقشة شهود العيان في التوصل إلى أن المجني عليه تورط في جريمة قتل بالخطأ منذ عام وأمكن تحديد هوية المتهمين وضبط اثنين من بينهم واقتيادهم إلى ديوان القسم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتوالت النيابة العامة التحقيقات التي أحالت أوراق القضية إلى المحاكمة عقب انتهاء التحقيقات.

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