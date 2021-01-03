هزة أرضية بقوة 4.2 تضرب داغستان الروسية

ضربت هزة أرضية بقوة 4.2 درجة مدينة داغستان جنوب روسيا، دون تسجيل إصابات أو دمار.وأفادت الخدمة الصحفية بوزارة الطوارئ الروسية في بيان نقلته وسائل إعلام روسية اليوم الأحد بأنه "في الساعة 03:00 بتوقيت موسكو وردت معلومات تفيد بوقوع هزة أرضية في الساعة 01:07 بتوقيت موسكو في بحر قزوين".وذكر البيان، أن بؤرة الهزة كانت على عمق 10 كيلومترات من ساحل منطقة ديربنت، ولم ترد أي معلومات، عن وقوق أضرار أو إصابات.