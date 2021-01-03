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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

لمعايرته بسوء سلوكها.. حبس شاب قتل شقيقته وتخلص من جثتها في أكتوبر

الأحد 03/يناير/2021 - 11:42 ص
حبس
حبس
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أمرت نيابة اكتوبر بحبس عامل ٤ أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل شقيقته بعدما مزق جسدها بسلاح أبيض وألقاها في الصحراء.

وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها وتحديد أسباب الوفاة وأجرت تحقيقاتها مع المتهم الذي برر دافع جريمته بسوء سلوك شقيقته ومعايرته بها.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات قتل شاب لشقيقته وإلقاء جثتها في صحراء اكتوبر حيث تبين أن معايرة المتهم بسوء سلوك شقيقته دفعه لارتكاب الجريمة.

وأشارت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث واللواء عاصم ابو الخير مدير المباحث الجنائية أن شابا يقطن بمنطقة المنيب أصيب بحالة غضب شديدة نتيجة تداول سيرة شقيقته بين أهالي المنطقة حتى قامت زوجته بمعايرته بسلوك شقيقته.

أضافت التحريات أن المجني عليها مطلقة وتتردد أقوال حول سوء سلوكها وقرر المتهم التخلص منها فاصطحبها من منطقة المنيب حتى اكتوبر بحجة مرافقته لشراء شيء وعندما وصلا لمكان نائي في أكتوبر أخرج سكين من بين طيات ملابسه وسدد لشقيقته عدة طعنات ما أدى لمقتلها في الحال وترك جثتها وفر هاربا.

عثرت مباحث أكتوبر على الجثة وبتشكيل فريق بحث وإجراء التحريات نجحت مباحث الجيزة في حل لغز الجريمة وإلقاء القبض على المتهم، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

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