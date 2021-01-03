أبرز المعلومات عن غرامة الكمامة.. وقانوني يوضح الضبطية القضائية

يبدأ الموظفون الحاصلون على الضبطية القضائية، اليوم الأحد، في تحصيل الغرامة الفورية من المواطنين وقدرها 50 جنيها وهي غرامة عدم ارتداء الكمامة، وكانت وزارة التنمية المحلية قد أعلنت عن منح الضبطية القضائية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم على مستوى الجمهورية، فيما يخص الجرائم المتعلقة بوظائفهم ودوائرهم، ضمن إجراءات الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد واتباع إجراءات الوقاية للحفاظ على صحة المواطنين.وبخصوص هذا الموضوع، تحدث حسن يوسف، المحامي، عن الضبطية القضائية قائلا إنه تم منحها فقط لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم، وليس لجميع موظفي الأحياء ومن المفترض أن يقود رئيس الحي الحملة بالتعاون مع الشرطة.وأضاف "يوسف" في تصريحات لـ " الدستور"، أنه لن يتم تطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامة أثناء سير المواطن في الشارع، وأنه سيتم تنفيذ الغرامة في جميع الأماكن المغلقة مثل المولات والمحال التجارية بالإضافة لوسائل المواصلات الجماعية العامة والخاصة.وعن طرق تمييز ومعرفة حامل الضبطية القضائية، قال "يوسف" إنه من حق أي مواطن التحقق من هوية صاحب الضبطية القضائية قبل دفع غرامة عدم ارتداء الكمامة، مؤكدا أن من يعاني من سوء استغلال الضبطية القضائية عليه إرسال شكوته إلى واتس آب مبادرة صوتك مسموع على الرقم 01150606783.