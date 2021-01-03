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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استطلاع: جونسون قد يخسر مقعده والأغلبية البرلمانية في حال إجراء الانتخابات

الأحد 03/يناير/2021 - 11:41 ص
جونسون
جونسون
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كشف استطلاع رأي بريطاني أن الشعب يشعر بحالة شديدة من عدم الرضا عن النهج الذي اتبعته الحكومة البريطانية في التعامل مع جائحة فيروس كورونا، فضلا عن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وتوقع الاستطلاع الذي نقلت صحيفة الجارديان البريطانية نتائجه في موقعها على الإنترنت اليوم الأحد، أنه في حال إجراء انتخابات عامة غدا فإن أيا من حزبي المحافظين أو العمال سيفوز بالأغلبية المطلقة.

وأوضحت الصحيفة أن الأمر، الذي يبعث على القلق بالنسبة لبوريس جونسون رئيس الوزراء هو أن الاستطلاع يشير إلى أن المحافظين سيخسرون 81 مقعدا، مما سيضيع عليهم الأغلبية التي تقدر بـ80 مقعدا والتي فازوا بها ديسمبر 2019.

وأضافت الصحيفة أن الاستطلاع يقدم أول نظرة تفصيلية حول النظرة الشعبية لطريقة تعامل جونسون مع محادثات بريكست والوباء، وذلك وسط مخاوف من أن بريطانيا تتجه نحو إغلاق وطني ثالث، وإذا صحت تلك النظرة فإن رئيس الوزراء في طريقه لخسارة مقعده في أوكسبريدج ورويسليب الجنوبية.

ووفقا للاستطلاع الذي شمل أكثر 22 ألف شخص وأجرته شركة تحليل البيانات فوكالداتا التي اعتمدت أساليب بحثية تعد أكثر دقة من الاستطلاعات التقليدية فإن المحافظين سيحصلون على 284 مقعدا، في حين سيحصد العمال 282 مقعدا.

وأشارت "الجارديان" إلى أنه من المرجح أن تتسبب نتائج هذا الاستطلاع فى إثارة المزيد من الاضطرابات بين النواب عن حزب المحافظين بشأن أداء رئيس الوزراء وحكومته.

من جانبه، قال جاستن إبيت مؤسس شركة فوكالداتا، التي أجرت استطلاعًا مشابهًا لحزب المحافظين قبل انتخابات 2019، "بعد مرور عام على انتصارهم المذهل في الانتخابات العامة بات من الواضح أن المحافظين لديهم بالفعل الكثير من العمل إذا أرادوا تكرار نجاحهم لعام 2019 في الانتخابات المقبلة".

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