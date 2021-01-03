قرار من النيابة بشأن مواد مخدرة مضبوطة بحوزة شخصين في السلام

أمرت نيابة السلام، بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة بحوزة شخصين بالسلام للمعمل الكيماوى لفحصها، كما أمرت بحجزهما 24 ساعة لحين وصول تحريات المباحث.كشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمين عثر بحوزتهما على 300 جرام من مخدر الأستروكس، و150 قطعة من مخدر الحشيش، وكمية من الأسلحة البيضاء حديثة الصنع.كانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة السلام من ضبط شخصين وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة والأسلحة البيضاء، وتم اقتيادهما لقسم الشرطة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.