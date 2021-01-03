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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اتحاد المقاولين يتعاقد مع شركات لتحويل تعاملاته إلى رقمية

الأحد 03/يناير/2021 - 11:39 ص
المهندس محمد عبد
المهندس محمد عبد الرؤوف
علا العلاف
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قال المهندس محمد عبد الرؤوف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن الاتحاد تعاقد مع عدة شركات متخصصة لتحويل تعاملات الشركات مع الاتحاد إلى تعاملات الكترونية، وذلك في إطار خطة الاتحاد لمواكبة اتجاه الحكومي الحالي إلى التحول الرقمي.

وأوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد، في تصريحات لـ"الدستور" إن الاتحاد يستكمل حاليًا خطة التحول التي تم وضعها للتحول الرقمي واللجوء إلى التعاملات الإلكترونية مع شركات المقاولات، موضحا ً أنه يتم إعادة صياغة تصنيفات الشركات لمواكبة حجم أعمال المقاولات التي يجرى تنفيذها حاليًا، في جميع المدن الجديدة.

وأضاف " عبد الرؤوف" أن هناك خطة استراتيجية لمنظومة قطاع المقاولات تهدف إلى مواجهة التحديات التي تقابل شركات المقاولات، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد والتي أصبح القائمين على قطاع المقاولات يمتلكون خبرة كبيرة للتعامل معها من خلال الإجراءات الاحترازية، لضمان استمرار المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا.

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