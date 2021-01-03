لسلامة المارة والمنازل المجاورة.. إزالة عقار بمساحة 100متر بإدكو
الأحد 03/يناير/2021 - 11:39 ص
البحيرة معوض هويدىطباعة
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو بمحافظة البحيرة، برئاسة اللواء عماد الدكروري، إزالة منزل بمساحة 100 م صادر له قرار إزالة مكون من دور أرضي وأول علوي بمنطقة السوق القديم حتى منسوب سطح الأرض، لخطورته الكبيرة وحفاظا على أمن وسلامة المارة والمنازل المجاورة.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة بمراجعة موقف العقارات الصادر لها قرارات تنكيس بنطاق الوحدات المحلية، وتوجيه أصحابها وساكنيها لإجراء أعمال الصيانة والترميم والتنكيس اللازمة حفاظا على الأرواح والممتلكات.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة بمراجعة موقف العقارات الصادر لها قرارات تنكيس بنطاق الوحدات المحلية، وتوجيه أصحابها وساكنيها لإجراء أعمال الصيانة والترميم والتنكيس اللازمة حفاظا على الأرواح والممتلكات.
لسلامة المارة والمنازل المجاورة.. إزالة عقار بمساحة 100متر بإدكو
لسلامة المارة والمنازل المجاورة.. إزالة عقار بمساحة 100متر بإدكو
لسلامة المارة والمنازل المجاورة.. إزالة عقار بمساحة 100متر بإدكو
لسلامة المارة والمنازل المجاورة.. إزالة عقار بمساحة 100متر بإدكو
لسلامة المارة والمنازل المجاورة.. إزالة عقار بمساحة 100متر بإدكو
لسلامة المارة والمنازل المجاورة.. إزالة عقار بمساحة 100متر بإدكو