لسلامة المارة والمنازل المجاورة.. إزالة عقار بمساحة 100متر بإدكو

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو بمحافظة البحيرة، برئاسة اللواء عماد الدكروري، إزالة منزل بمساحة 100 م صادر له قرار إزالة مكون من دور أرضي وأول علوي بمنطقة السوق القديم حتى منسوب سطح الأرض، لخطورته الكبيرة وحفاظا على أمن وسلامة المارة والمنازل المجاورة.يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة بمراجعة موقف العقارات الصادر لها قرارات تنكيس بنطاق الوحدات المحلية، وتوجيه أصحابها وساكنيها لإجراء أعمال الصيانة والترميم والتنكيس اللازمة حفاظا على الأرواح والممتلكات.