حكاية «شهيدة الجدعنة» في الوراق.. دفعت حياتها لدفاعها عن سيدة أخرى

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقات موسعة في قتل بلطجي لسيدة تصدت لحماية أخرى من مضايقات المتهم، حيث سدد لها عدة طعنات وسط الشارع وأمام الجيران.كشفت التحقيقات الأولية أن قسم شرطة الوراق تلقى إخطارا بمقتل سيدة بكفر السليمانية، انتقلت على الفور قوات الأمن وتبين من التحقيقاتأان المجني عليها تدعى راوية. ا. ا مصابة بعدة طعنات بالبطن والظهر والرقبة وأن جارها يدعى شعبان. ب وراء ارتكاب الجريمة.شرحت التحريات والتحقيقات أن المتهم اعتاد مضايقة سيدة مطلقة تقيم بمفردها في المنطقة فكانت تتصدى له المجني عليها الشهيرة بـ "ام احمد" ونشبت بينهما عدة خلافات لتصديها له ومنعه من التعرض لجارتهما.أضافت التحريات أن المتهم هدد المجني عليها عدة مرات بايذائها في حال منعته من التعرض لجارتهما مرة أخرى ويوم الواقعة سمعت المجني عليها استغاثات جارتها ومحاولة المتهم التعدي عليها وكعادتها تصدت له ما دفعه للتشاجر معها وتوعدها بالإيذاء وانصرف من أمامها ليعود بعد دقائق حاملا سلاحا أبيض "مطواة" وسدد لها عدة طعنات أردتها قتيلة في الحال وسط ذهول المارة وأبناء المجني عليها.تم نقل المجني عليها إلى المستشفى إلا انها فارقت الحياة وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على المتهم الذي اعترف بارتكاب الجريمة مبررا تصدي المجني عليها له وتشاجرها معه لمنعه من إيذاء سيدة أخرى، حتى أطلق أهالي المنطقة عليها شهيدة الجدعنة.تولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح المجني عليها وتحديد أسباب الوفاة ومازالت التحقيقات مستمرة مع المتهم.