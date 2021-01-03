«شعبة الاتصالات»: تطوير منظومة تلقي الشكاوى انتصار لحق المواطن

أكد ايهاب سعيد رئيس شعبة مكاتب الاتصالات بالغرف التجارية أن تطوير وتحديث منظومة تلقي الشكاوي لمستخدمي الاتصالات من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يؤكد على أهمية حقوق المستخدمين لخدمات الاتصالات في مصر مثمنا إطلق خدمة الكود المجاني المختصر «*155#»؛ للاستعلام عن أو إلغاء خدمات القيمة المضافة، والتي تشمل ما تقدمه شركات المحمول من خدمات ترفيهية باشتراك يومي أو شهري كالمسابقات الترويجية أو الخدمات الإخبارية والرياضية أو الألعاب الإلكترونية، وغير ذلك من الخدمات الترفيهية.وقال رئيس الشعبة في تصريحات خاصة لـ " الدستور" ‘ن وزارة الاتصالات استطاعت تطوير وهيكلة منظومة الخدمات الرقمية في مصر مشيرا إلى استثمار الدولة نحو 2 مليار دولار لتحسين البنية التحتية المعلوماتية ورفع كفاءة شبكات الانترنت اثر إيجابيا علي مؤشرات مصر في التقارير العالمية لمواجهة جائحة كورونا.وأضاف رئيس الشعبة أن قطاع الاتصالات شهد نمو كبير خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لإدارة البلاد حيث حقق القطاع أعلى معدلات نمو في تاريخه خلال السنوات الماضية متوقعا استمرار الأداء الجيد للقطاع خلال العام الجاري 2021 بعد استكمال تنفيذ خطة الدولة للتحول الرقمي.وتابع رئيس الشعبة أن ميكنة الخدمات الحكومية والتحول الي المدفوعات الالكترونية واستمرار دعم البنك المركزي المصري في إطلاق المبادرات التحفيزية للتوجه نحو المحافظ الإلكترونية والموبايل بانكينج ادي الي نمو كبير في معدلات المدفوعات الالكترونية واهمها إعفاء هذه المعاملات من الرسوم مما شجع المواطنين علي التوجه لهذه الوسائل الرقمية.وقال سعيد إن أهم الدروس المستفادة من أزمة جائحة كورونا التوجه نحو المعاملات الإلكترونية وتغير مفهوم المواطن في تلقي الخدمات مما ادي الي تقديم جميع الخدمات أونلاين وبدون الحاجه الي التزاحم والتكدس وادي الي تدعيم خطة مصر للتحول الرقمي والشمول المالي.