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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جنازة مهيبة لشهيد الغربة بمسقط رأسه بالنزلة في الفيوم (صور)

الأحد 03/يناير/2021 - 11:36 ص
جنازة مهيبة لشهيد
جنازة مهيبة لشهيد الغربة
الفيوم - زينب علاء
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شيع الآلاف من أهالي قرية النزلة التابعة لمركز ومدينة يوسف الصديق فى محافظة الفيوم، منذ قليل، جثمان شهيد الغربة هاني عبد التواب سعد، مدرس لغة إنجليزية في المرحلة الإعدادية، في الثلاثينيات، الذي لقي حتفه بمستشفى السليل بمدينة الرياض، إثر إصابته بطلق ناري من أحد طلابه.

جاء ذلك عقب وصول جثمان الشهيد بسيارة إسعاف إلى المقابر، وذلك بحضور الآلاف من أهالي القرية ليشيعوا جنازته، وبكى شباب ونساء القرية وهم يرددون لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله، مطالبين بالقصاص وحق ابنهم المدرس المقتول غدرًا على يد تلاميذه في الغربة.


جنازة مهيبة لشهيد الغربة بمسقط رأسه بالنزلة في الفيوم (صور)
جنازة مهيبة لشهيد الغربة بمسقط رأسه بالنزلة في الفيوم (صور)
جنازة مهيبة لشهيد الغربة بمسقط رأسه بالنزلة في الفيوم (صور)
جنازة مهيبة لشهيد الغربة بمسقط رأسه بالنزلة في الفيوم (صور)

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