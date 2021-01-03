إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة؛ لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.هذا وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز «الدلنجات، أبو المطامير، المحمودية»، عن إزالة 2 حالة تعدي في المهد على الأراضي الزراعية بمساحة 2109 م٢ بقري المسين ومؤسسة البستان بالدلنجات عبارة عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.كما تم إزالة حالة تعدٍ على أرض أملاك دولة بالمدينة بمساحة 300، وتم التحفظ علي الصاج والخشب،و إزالة حالة تعدٍ في المهد بمساحة 200م بنطاق قرية زاوية صقر بأبو المطامير عباره عن مبنى غير مكتمل بالطوب الأبيض والأسمنت، وإزالة 2 حالة تعدي علي الأرض الزراعية بمساحة 34 م٢ بنطاق قرية سيدي عقبه بالمحمودية عباره عن مباني بالطوب الأبيض.