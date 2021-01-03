«بورسعيد»: رفع كفاءة حديقة المنتزه ببورفؤاد لتضاهي «فريال»

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الأحد، عن رفع كفاءة وتطوير حديقة المنتزه ببورفؤاد على أعلى مستوى لتضاهى حديقة فريال بحى الشرق، وذلك نظرا لأهمية الحديقة التاريخية وباعتبارها المتنفس الوحيد لأهالى مدينة بورفؤاد، وتماشيا مع خطة المحافظة للارتقاء بالحدائق وإطلاق مبادرة حدائق بلا أسوار والتى ساهمت فى تحويل الحدائق الى متنزهات ومنتديات ترفيهية وثقافية للمواطنين على أعلى درجة من الكفاءة.ووجه المحافظ بإعادة تنميط ورفع كفاءة الشوارع المحيطة بحديقة المنتزه ببورفؤاد، وإنشاء مسرح بالحديقة بالإضافة إلى إقامة البرجولات وكراسى لكبار السن وتهيئة الأشجار والزهور بالحديقة لتضاهى حديقة فريال التاريخية، لافتا أن حديقة المنتزه من أهم الحدائق بمدينة بورفؤاد وتعد واجهة حضارية وجمالية لبورفؤاد مما يتطلب تجميلها على أعلى مستوى.جاء ذلك خلال اجتماع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم مع عدد من مسؤولى الشركات الهندسية القائمة على تنفيذ المشروعات الحالية بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد