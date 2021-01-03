محافظ بورسعيد يتابع مستجدات العمل بالمشروعات التنموية

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا مع المهندسين والمقاولين القائمين على تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الحالية بالمحافظ، لمتابعة مستجدات الأعمال ونسب التنفيذ الحالية بكافة المشروعات في الطرق، والأسواق، ومشروعات الصرف الصحي، وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد.وتوجه محافظ بورسعيد بالشكر للشركات الهندسية القائمة على تنفيذ المشروعات ببورسعيد، مستعرضا معدلات التنفيذ الحالية والمدة الزمنية المحددة للانتهاء من كل مشروع على حدة، وشدد على الانتهاء من أعمال تطوير عدد من الشوارع الجاري رفع كفاءتها سواء المتواجدة بمحيط المشروعات الخدمية، أو الطرق والميادين الحيوية التي يعاد رصفها في منتصف بورسعيد، وتابع المحافظ آخر تطورات الأعمال بسوق العصر 1و 2، موجها بسرعة توصيل المرافق لسوق العصر 2 والانتهاء من رفع كفاءة الشوارع المحيطة به تمهيدا لبدء تشغيل سوق العصر في ثوبه الجديد قريبا.وفى سياق آخر، استمع " الغضبان" لشرح عن تطورات سير العمل بمركز المتغيرات المكانية والجيومكانية بالمحافظة، موجها بالتنسيق بين المركز ومنطقة بورسعيد للاتصالات لاستكمال باقي الأعمال الخاصة بمركز المتغيرات المكانية، وأشاد بالجهد المبذول للعاملين بمركز المتغيرات المكانية والذى يعد من الإدارات الحديثة المقامة على أعلى مستوى بالمحافظة وتعمل على رصد المخالفات البيئة تماشيا مع المنظومة الرقمية التي طبقت لأول مرة ببورسعيد، لافتا إلى تقديم كافة الدعم للعاملين بما يساهم في الارتقاء بمستوى العمل بالمحافظة.