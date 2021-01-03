محافظ أسوان: لجنة لمتابعة الأعمال المنفذة بالقرى ضمن «حياة كريمة»

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لجنة من الجهات المختصة برئاسة نائب المحافظ أحمد شعبان واللواء حازم عزت السكرتير العام؛ للوقوف على نسب ومعدلات التنفيذ للأعمال الجارية داخل قرية الأشراف بوادى الصعايدة بمركز إدفو.جاء ذلك استكمالًا للمتابعة الميدانية لمشروعات التطوير الجارية بالقرى الأكثر احتياجًا، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة».وأكد المحافظ، أن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية تشهد سباق مع الزمن للانتهاء منها، تمهيدًا لتشغيلها بما يصب في صالح المواطن الأسوانى البسيط وتحسين ظروفه المعيشية والاقتصادية.وأشار إلى أن المرحلة الأولى تشمل 11 قرية تجري على أرضها العديد من مشروعات التطوير، بإجمالي 30 مشروعًا منها 11 مشروع إنارة كهرباء، و7 مشروعات صرف صحى، ومشروعين لرصف الطرق، بالإضافة إلى رفع كفاءة وإعادة تأهيل 593 منزل وسقف من خلال الجمعيات الأهلية بنسبة مساهمة 20 %، فيما بلغت نسبة مساهمة الدولة 80%.وأوضح أنه جارٍ العمل في المشروعات الجديدة للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية، والتي تشمل تنفيذ 53 مشروعًا باعتمادات تصل إلى 198 مليون جنية لحل العديد من المشاكل التي يُعاني منها الأهالى والمواطنين في القرى الأكثر إحتياجًا وتساهم في تلبية مطالبهم، خاصة في مجالات توفير مياه الشرب النظيفة على مدار اليوم، بالإضافة إلى تحسين ورفع كفاءة خدمات الصرف الصحى والكهرباء والتعليم والصحة وغيرها من الخدمات الأساسية.ولفت إلى أن مؤسسة حياة كريمة تكفلت بدفع قيمة المصالحات فى مخالفات البناء لـ 142 من الأسر غير القادرة، موزعين على 22 قرية، وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات والأسر الأكثر احتياجًا.