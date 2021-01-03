رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان: لجنة لمتابعة الأعمال المنفذة بالقرى ضمن «حياة كريمة»

الأحد 03/يناير/2021 - 11:33 ص
حياة كريمة بأسوان
حياة كريمة بأسوان
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لجنة من الجهات المختصة برئاسة نائب المحافظ أحمد شعبان واللواء حازم عزت السكرتير العام؛ للوقوف على نسب ومعدلات التنفيذ للأعمال الجارية داخل قرية الأشراف بوادى الصعايدة بمركز إدفو.

جاء ذلك استكمالًا للمتابعة الميدانية لمشروعات التطوير الجارية بالقرى الأكثر احتياجًا، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة».

وأكد المحافظ، أن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية تشهد سباق مع الزمن للانتهاء منها، تمهيدًا لتشغيلها بما يصب في صالح المواطن الأسوانى البسيط وتحسين ظروفه المعيشية والاقتصادية.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى تشمل 11 قرية تجري على أرضها العديد من مشروعات التطوير، بإجمالي 30 مشروعًا منها 11 مشروع إنارة كهرباء، و7 مشروعات صرف صحى، ومشروعين لرصف الطرق، بالإضافة إلى رفع كفاءة وإعادة تأهيل 593 منزل وسقف من خلال الجمعيات الأهلية بنسبة مساهمة 20 %، فيما بلغت نسبة مساهمة الدولة 80%.

وأوضح أنه جارٍ العمل في المشروعات الجديدة للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية، والتي تشمل تنفيذ 53 مشروعًا باعتمادات تصل إلى 198 مليون جنية لحل العديد من المشاكل التي يُعاني منها الأهالى والمواطنين في القرى الأكثر إحتياجًا وتساهم في تلبية مطالبهم، خاصة في مجالات توفير مياه الشرب النظيفة على مدار اليوم، بالإضافة إلى تحسين ورفع كفاءة خدمات الصرف الصحى والكهرباء والتعليم والصحة وغيرها من الخدمات الأساسية.

ولفت إلى أن مؤسسة حياة كريمة تكفلت بدفع قيمة المصالحات فى مخالفات البناء لـ 142 من الأسر غير القادرة، موزعين على 22 قرية، وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات والأسر الأكثر احتياجًا.

موضوعات متعلقة

حقيقة وفاة 6 حالات بـ«زفتى العام» نتيجة توقف الأكسجين

حقيقة تداول أعلاف ولقاحات بيطرية فاسدة بالأسواق تسببت في نفوق الدواجن

حكاية «شهيدة الجدعنة» في الوراق.. دفعت حياتها لدفاعها عن سيدة أخرى

السيسي يوجه بالحصول على أفضل عروض الشركات العالمية لأكثر اللقاحات فعالية وبأكبر كمية

الصور

image description

لتحسين البنية التحتية.. مشروعات «حياة كريمة» بمراكز أسيوط

image description

محافظة أسيوط تدعم حملات النظافة والتعقيم بمعدات كنس جديدة

image description

لمراجعة الجودة.. وفد من «التعليم العالي» يزور جامعة أسيوط

image description

ضبط أدوية غير مسجلة ومهربة في صيدليات بدمياط

image description

محافظ أسيوط: المتابعة المستمرة لأعمال الرصف وحملات مكبرة بالمراكز

الأكثر قراءة

بسبب 23 مليون جنيه.. مشاجرة عنيفة في المنصورة

7 فبراير.. الحكم في طعن مرتضى منصور على قرار حل مجلس الزمالك

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

حقيقة تداول أعلاف ولقاحات بيطرية فاسدة بالأسواق تسببت في نفوق الدواجن

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

الخط الساخن للتطعيم في ألمانيا يواجه مشاكل في بدايته

633 باندا عملاقة في الأسر خلال 2020

دراسة: الأمريكيين الأغنياء لا يحصلون على رعاية صحية على مستوى عالمى

نقل المذيع الأمريكى الشهير لارى كينج للمشفى بعد إصابته بكورونا

أيام زمان

«كتبت بحرية غير محدودة».. هكذا تعامل وحيد حامد مع الرقابة

«نمنا على الأرض سويًا وتقابلنا صدفة» حكاية وحيد حامد مع أحمد زكى

اعترافات وحيد حامد.. فشله فى الأدب سبب النجاح فى السيناريو

«إذا أردت مقابلته اذهب للميريديان» طقوس وحيد حامد مع الكتابة

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
رانيا وعفاف وقصة تحرير العبيد
ماجد حبته
تعرية سجينات أردوغان
مؤمن المحمدي
شريف عبد المنعم
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
المزيد

الثقافة

«همس الألوان».. 105 لوحة فنية تعيد رأفت أحمد لمصر بمعرض «ضي» (صور)

تأجيل حفل الإعلان عن الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية 2020

محمود عبد الشكور: وحيد حامد صاحب أهم ثلاثية في مواجهة الإرهاب

صلاح بيصار: وحيد حامد جعل من الدراما واقعًا وخيالًا وبهجة