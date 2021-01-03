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الثقافة

تأجيل حفل الإعلان عن الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية 2020

الأحد 03/يناير/2021 - 11:32 ص
الفائزين بجائزة ساويرس
الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية
جمال الشرقاوي
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أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية، ومجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية، عن تأجيل موعد الحفل السنوي لجائزة ساويرس الثقافية، والذي كان من المقرر إقامته، في دار الأوبرا المصرية، يوم الجمعة الموافق 8 يناير 2021.

جاء التأجيل استجابة لقرار مجلس الوزراء المصري، وحرصا على سلامة الحضور والمدعوين إلى الحفل، في ظل انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا. ومن منطلق اهتمام واعتزاز مؤسسة ساويرس بالاحتفاء بالمبدعين المصريين، من شباب وكبار الأدباء والكتاب، الذين يحصدون جوائز هذا العام، فقد تقرر تأجيل الحفل والإعلان عن أسماء الفائزين حتى شهر أبريل 2021.

كما قرر مجلس أمناء الجائزة إعلان القوائم القصيرة لكبار الأدباء والكتاب في فروع الرواية والقصة والقصيرة، والسيناريو السينمائي، والنص المسرحي، والنقد الأدبي، التي استقرت عليها آراء أعضاء لجان التحكيم، حيث تضمنت القائمة القصيرة لأفضل رواية – فرع كبار الأدباء؛ “حصن التراب " لـ “احمد عبد اللطيف"، "بيت القبطية " لـ “أشرف العشماوي"، " الزوجة المكسيكية " لـ “إيمان يحيى"، "غيوم فرنسية" لـ “ضحى عاصي"، و"جنازة جديدة لعماد حمدي" لـ “وحيد الطويلة"، و"كيميا“لـ “وليد علاء الدين ".

بينما جاءت القائمة القصيرة لأفضل مجموعة قصصية- فرع كبار الأدباء كالتالي: "السرب " لـ “إيمان سند"، " أوتوبيس خط 77" لـ “سمير الفيل"، "صولو الخليفة " لـ “شريف عبد المجيد"، "الأميرة والرجل من العامة" لـ “محمد إبراهيم طه"، و"كان يا ما كان" لـ “محمد عبد النبي".

وفي فرع كبار كتاب السيناريو؛ تضمن القائمة القصيرة كل من سيناريو "19ب" لـ “احمد عبد الله"، "النزيل" لـ “سمر طاهر"، "هبوط في الدورة الدموية " لـ “محمد الشماع"، و"المطلوق" لـ “ياسر نعيم".

وفي المسرح، تصدرت القائمة القصيرة النصوص المسرحية "وداعا نوتردام" لـ “خالد حسونة"، " كباريه عثمانلي" لـ “السيد إبراهيم"، "حكاوي الاراجوز " لـ “فيصل رزق"، "برنتانيا" لـ “مينا بباوي"، و"فتاه المترو " لـ “هاني مصطفى قدري ".

وفي النقد الأدبي وصل للقائمة القصيرة كل من “المرايا السردية " لـ “أحمد عادل القضابي"، "حكايات عن القراءة " لـ “سامح فايز"، " الالتفات البصري من النص إلي الخطاب" لـ “عبد الناصر هلال"، "الأنساق النَّصية وفعل التغاير" لـ “عماد حسيب".

هذا وقد كانت مؤسسة ساويرس قد أعلنت القائمة القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو في 15 ديسمبر 2020 والتي جاءت كالتالي: في الرواية- فرع شباب الأدباء "بياصة الشوام" لـ “أحمد الفخراني"، "ما تبقى من الشمس" لـ “أحمد المرسي"، "ترتيبات عشوائية" لـ “دنيا كمال القلش"، "أحمر لارنج" لـ “شارل عقل"، و"أطياف كاميليا" لـ “نورا ناجي".

وفي المجموعة القصصية- فرع شباب الأدباء؛ "لصوص النوم" لـ “أمجد الصبان"، "رؤى المدينة المقدسة " لـ “أميمة صبحي"، "كأن تنقصه الحكاية" لـ “جيلان الشمسي"، "خطط طويلة الأجل" لـ “محمد فرج"، "تقرير عن الرفاعية" لـ “محمد الفولي".

بينما تضمنت القائمة القصيرة لأفضل سيناريو فرع شباب الكتاب؛ "الغزالة التي فرت من فناء المدرسة" لـ “أحمد إيهاب عبد الوارث"، "عبد الله" لـ “بولا تادرس ثابت"، "أين ذهب شاكر أباظة" لـ “محمود حسن عبد العليم “، “هاملت" لـ “السيد عبد النبي"، "الكيلو 35" لـ “محمود أحمد عبد الرحمن".

تجدر الإشارة إلى أن المسابقة قد تلقت هذا العام 1263 عملًا في مختلف فروع الجائزة، وقد تم تقييم الأعمال المقدمة، بواسطة 6 لجان تحكيم محايدة تضم نخبة من الأدباء والكتاب والسينمائيين والنقاد وأساتذة الدراما في مصر.

وتوجه أعضاء مجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية بالتهنئة للمبدعين الذين وصلت أعمالهم إلى القوائم القصيرة للجائزة، في دورتها السادسة عسر، مع تأكيدهم على الحرص على تسليط الضوء على الأعمال التي اختارتها لجان التحكيم من الآن وحتى إعلان النتائج النهائية خلال الحفل السنوي الذي سوف يتم الإعلان عنه خلال إبريل القادم.

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تأجيل حفل الإعلان عن الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية 2020

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