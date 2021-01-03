مواطن بعد تحرير مخالفة عدم ارتداء الكمامة: لمصلحة المواطنين (فيديو)

انطلقت اليوم حملة مكبرة من مديرية أمن مطروح لتنفيذ قرار رئيس الوزراء وتحرير مخالفات للمواطنين الذين لم يلتزموا بارتداء الكمامات، حيث رصدت "الدستور" تطبيق القرار بشوارع مطروح.وقال سامي فؤاد، أحد أبناء مطروح الذين تم تحرير مخالفة عدم ارتداء الكمامة ضده، خلال حديثه لـ"الدستور"، إنه تم تحرير مخالفة ضده لعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية، ودفع 50 جنيها.وأضاف: "انا غلطان، واتباع الإجراءات الاحترازية واجب.. إجراءات صارمة من القيادات لمصلحة المواطن، وصدور وتطبيق ذلك القرار جاء للحفاظ على المواطن من الإصابة بفيروس كورونا".وطالب المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة، مرددا "ألبس الكمامة عشان متدفعش الـ 50 جنيها.. كله عشان مصلحتنا".