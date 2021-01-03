اليوم.. إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلادها الـ60 عامًا

يصادف اليوم الثالث من شهر يناير، عيد ميلاد الفنانة الجريئة إلهام شاهين الـ60.إلهام شاهين من مواليد 3 يناير 1961، وقدمت على مدار مشوارها الفني العديد من الأعمال السينمائية، تعدت الـ100 فيلم، كان آخرها فيلم "حظر تجول" الذي أحدث ضجة كبيرة وحازت عنه على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42.واشتهرت الهام شاهين بالجرأة ليس فقط في اعمالها الفنية بمناقشتها لقضايا مجتمعية حساسة بل أيضا في إبداء آرائها والتعبير عن نفسها والرد على منتقديها.