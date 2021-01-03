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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ايران تعترف: أنفقنا 17 مليار دولار على الأنشطة الدفاعية بالمنطقة

الأحد 03/يناير/2021 - 11:30 ص
ايران الأنشطة الدفاعية
ايران الأنشطة الدفاعية بالمنطقة
منار أحمد
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كشف محمد رضا نقدي، المساعد التنسيقي في الحرس الثوري الإيراني، أن بلاده أنفقت على مدى الثلاثين عامًا الماضية 17 مليار دولار على الأنشطة الدفاعية والثقافية في المنطقة.

جاء ذلك في اعتراف رسمي صريح للتدخلات الخارجية الإيرانية في المنطقة عبر الميليشيات، التي تدعمها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، عبر المساعدات وافتتاح المدارس والجمعيات التي تروج لعقائد الحرس الثوري الإيراني.

وأضاف وفقا لقناة العربية الإخبارية، اليوم الأحد، أنه حين دخل قاسم سليماني حروبا في المنطقة كان الجميع يلوم ويشمت، لكن الآن نقولها بسهولة لقد ذهبنا إلى سوريا وحاربنا فيها بوصفنا المدافعين عن الحرم".

كما اعترف أن الحرس كان يخفي في البداية قتلاه في سوريا، مكتفيا بالقول إنهم قتلوا غرب إيران، مضيفا "طبعا لم نكذب، لأن سوريا كانت أيضا في الغرب".

وتشهد البلاد أزمة اقتصادية طاحنة، فاقمتها جائحة كورونا، والعقوبات الأميركية التي اشتدت منذ انسحاب الرئيس الأميركي من الاتفاق النووي عام 2018، وإعادة انتهاجها سياسة الضغط القصوى تجاه طهران.

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