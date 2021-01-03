ارتفاع إصابات كورونا في قطر إلى 144.4 ألف

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأحد، تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من بينها 147 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و50 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 144437 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 8251 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1252433 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 2315 حالة.وحسب البيان، بلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 245 حالة حتى الآن، فيما سجلت 128 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 141808 حالة.